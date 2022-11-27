İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi
Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, İstanbul'da etkili olan soğuk hava sonrası kar yağışı olacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de bununla ilgili bir açıklama yaptı. "İstanbul karla erken tanışabilir" tahmininde bulunan Ökten, İstanbul'a aralık ayında kar yağacağını belirterek tarih verdi.
Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, İstanbul'da etkili olan soğuk hava sonrası kar yağışı olacak mı sorusu sorulmaya başlandı.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de bununla ilgili bir açıklama yaptı. "İstanbul karla erken tanışabilir" tahmininde bulunan Ökten, İstanbul'a aralık ayında kar yağacağını belirterek tarih verdi.
Ökten, "Dikkat! 5 Aralık'ta ülkemize, İstanbul dahil, kar yağışları gelebilir." diye konuştu.