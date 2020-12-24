İstanbul ve Ankara'ya atanan yeni Başsavcılar belli oldu!

İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) 1. Dairesi Halil Koç başkanlığında sabah saatlerinde mazeret kararnamesine son şeklini vermek için toplandı. Toplantı neticesinde çok sayıda hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine karar verildi.

Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı

İrfan Fidan'ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.

Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı

Yüksel Kocaman'ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça'dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Gökhan Karaköse getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak atandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü atandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.