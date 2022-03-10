  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Akşam 19:00'dan sonra yasak geldi
Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Akşam 19:00'dan sonra yasak geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün saat 19:00 itibariyle motosiklet ve scooterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir, motokuryelik yapılmayacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 15:15:00 - 2022-03-10 16:17:53
İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Akşam 19:00'dan sonra yasak geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da etkili olan kar yağışına dair açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarının satırbaşları:

2 yeni karar aldık;

-Kurumlarında zorunlu hizmet için asgari seviyede personel bulundurması dışında, memur işçi ve diğer personelin yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.

-Bugün saat 19:00 itibariyle motosiklet ve scooterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir, motokuryelik yapılmayacaktır.

Değerli hemşehrilerim, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay