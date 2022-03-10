İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Akşam 19:00'dan sonra yasak geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün saat 19:00 itibariyle motosiklet ve scooterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir, motokuryelik yapılmayacaktır." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da etkili olan kar yağışına dair açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya'nın açıklamalarının satırbaşları:
2 yeni karar aldık;
-Kurumlarında zorunlu hizmet için asgari seviyede personel bulundurması dışında, memur işçi ve diğer personelin yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.
-Bugün saat 19:00 itibariyle motosiklet ve scooterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir, motokuryelik yapılmayacaktır.
Değerli hemşehrilerim, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.