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Yerel İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! Sıcaklıklar birden düşecek
Yerel

İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! Sıcaklıklar birden düşecek

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İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! Sıcaklıklar birden düşecek

İstanbul Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesinin beklendiğini vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.

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