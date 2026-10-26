Kahvenin 8 faydası ortaya çıktı: Doğru zamanda içilen kahvenin...

5. DEPRESYONLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLABILIR Depresyon, dünya çapında en yaygın ruhsal bozukluklardan biridir ve her yıl yüz milyonlarca insanı etkilemektedir. 1000'den fazla biyoaktif bileşik içeren kahve, anti-enflamatuar ve antioksidatif özellikleri sayesinde ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Kafein, uyanıklığı ve motivasyonu artırabilen bir psikostimülandır ve bu nedenle bazı depresif etkileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Kafein ayrıca merkezi sinir sistemindeki adenozin reseptörlerini bloke etme yeteneğine sahiptir; bu da depresif ve yorgun bir ruh haline yol açan hücresel bir tepkiyi önler. Bu adenozin reseptörlerine bağlanarak ancak onları aktive etmeyerek, kafein ön beyindeki dopamin reseptörlerine bağlanan dopamin miktarını artırır. Kahve esasen beynin dopamin kimyasalını daha etkili hale getirmeye yardımcı olur ve depresyon riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir.