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Yaşam İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Yaşam

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 20:39:00 -
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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