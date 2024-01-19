İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA