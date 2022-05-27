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Yerel İstanbul trafiğinde yürekleri ağza getiren görüntü! O anlar anbean kaydedildi
Yerel

İstanbul trafiğinde yürekleri ağza getiren görüntü! O anlar anbean kaydedildi

İstanbul Sultanbeyli'de motosiklet sürücüsünün kucağında bebek taşıyarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:57:00 - 2022-05-27 17:33:14

Sultanbeyli’de bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

 

Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi. Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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