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Yerel İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu! Yüzde 85'e çıktı
Yerel

İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu! Yüzde 85'e çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bugün başlayan yağışla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 18:42:00 - 2022-05-18 18:50:18

İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk yüzde 85 olarak ölçümlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası saat 16.00 sıralarında İstanbul’da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerde etkisini arttırması beklenen yağışlarla birlikte D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yoğunluk yüzde 85'e çıktı

İş çıkışı araçlarıyla yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk sonrası Kadıköy D-100 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk saat 18.00 itibariyle yüzde 85 olarak ölçümlendi.

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