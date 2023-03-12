İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne akademik personel alınıyor
İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi : 04.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 20.03.2023
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 22.03.2023
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Giriş Sınavı Tarihi : 24.03.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.03.2023
BAŞVURU ADRESİ:
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/ Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.topkapi.edu.tr
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