İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne akademik personel alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 04.03.2023

Son Başvuru Tarihi : 20.03.2023

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 22.03.2023

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Giriş Sınavı Tarihi : 24.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 27.03.2023

BAŞVURU ADRESİ:

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/ Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.topkapi.edu.tr

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