İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

BAŞVURU ADRESİ:

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ : 20.03.2023

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