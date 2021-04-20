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Eğitim İstanbul Ticaret Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavına girecek üniversite öğrenci adayları, üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. Peki, İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanı 2021, İstanbul Ticaret Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Ticaret Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 14:42:00 -
İstanbul Ticaret Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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