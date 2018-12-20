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İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir halindeyken çatıştılar

İstanbul TEM otoyolu Hasdal mevkisinde, 2 farklı suç örgütü mensupları arasında seyir halindeyken silahlı çatışma yaşandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:23
İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir halindeyken çatıştılar

Hasdal TEM otoyolunda iki organize suç örgütüne üyeleri araçlarla seyir halindeyken silahlı çatışmaya girdi. Otoyolda korku dolu anlar yaşanırken olayda 2 kişi yaralandı. Organize polisi 3 saldırganı gözaltına alındı.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, liderliklerini Volkan R. ve Emrah S.'nin yaptığı iki organize suç örgütü arasındaki silahlı çatışması sürüyor. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan Emrah S.'nin adamları Çağdaş G., Mustafa T. ve Çetin A. bir otomobille adliyeden ayrıldı. Volkan R.'nin liderliğini yaptığı rakip çeteye mensup H.K., C.M., B.A., M.O. ve Ş. isimli 5 kişi ise bu aracı otomobille takip etmeye başladı.

Otomobillerle giderken çatıştılar

TEM otoyolu Hasdal mevkisine gelindiğinde, takipteki araçtan Emrah S.'nin adamlarının bulunduğu otomobile seyir halindeyken ateş açıldı. Çağdaş G. ve Mustafa T. ağır yaralandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Beykoz'daki bir adreste gizlendiklerini tespit etti. Operasyonda H.K., B.A. ve M.O. gözaltına alındı. Zanlıların gizlendikleri adreste yapılan aramalarda 3 silah bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:23
  1. İstanbul
  2. TEM Otoyolu
  3. Hasdal mevkii
  4. Trafikte silahlı çatışma
  5. çete savaşı

YORUM YAZ

  • Serkan aydinSerkan aydin31 dk önce
    Bırakın birbirlerini bir şunlar bunların yaşadıkları hata insan israflari..bunlari götürülen bir geniş alana ova olur vadi olur bırakıcan kendi kendilerini tarasinlar ..

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