İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir halindeyken çatıştılar
İstanbul TEM otoyolu Hasdal mevkisinde, 2 farklı suç örgütü mensupları arasında seyir halindeyken silahlı çatışma yaşandı.20 Aralık 2018 Perşembe 12:23
Hasdal TEM otoyolunda iki organize suç örgütüne üyeleri araçlarla seyir halindeyken silahlı çatışmaya girdi. Otoyolda korku dolu anlar yaşanırken olayda 2 kişi yaralandı. Organize polisi 3 saldırganı gözaltına alındı.
Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, liderliklerini Volkan R. ve Emrah S.'nin yaptığı iki organize suç örgütü arasındaki silahlı çatışması sürüyor. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan Emrah S.'nin adamları Çağdaş G., Mustafa T. ve Çetin A. bir otomobille adliyeden ayrıldı. Volkan R.'nin liderliğini yaptığı rakip çeteye mensup H.K., C.M., B.A., M.O. ve Ş. isimli 5 kişi ise bu aracı otomobille takip etmeye başladı.
Otomobillerle giderken çatıştılar
TEM otoyolu Hasdal mevkisine gelindiğinde, takipteki araçtan Emrah S.'nin adamlarının bulunduğu otomobile seyir halindeyken ateş açıldı. Çağdaş G. ve Mustafa T. ağır yaralandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Beykoz'daki bir adreste gizlendiklerini tespit etti. Operasyonda H.K., B.A. ve M.O. gözaltına alındı. Zanlıların gizlendikleri adreste yapılan aramalarda 3 silah bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
YORUM YAZ