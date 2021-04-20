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Eğitim İstanbul Rumeli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

İstanbul Rumeli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Lise son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, YKS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, İstanbul Rumeli Üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 14:15:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 2009 yılında İstanbul Silivri’de kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İstanbul Rumeli Üniversitesine girmeyi hedefleyen öğrenciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Rumeli Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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