  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul polisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor

2020-04-22 19:30:03 -
İstanbul polisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de meydanlar, kamu kurumları, banka önleri, marketler ve halk pazarlarında sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi için kontrollerde bulunuyor.

Polis ekipleri, tedbir kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uygularken, istek ve ihtiyaçları olan vatandaşların da yardım taleplerini yerine getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı