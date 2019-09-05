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İstanbul öğrenci aylık akbil ücreti 2019 | Akbil fiyatları ne kadar?

Son zamanlarda herkesin merak ettiği Akıllı Bilet fiyatlarının güncel halini sizler için derledik. İstanbul öğrenci aylık akbil ücreti ne kadar? Öğrenci aylık abonman akbilleri kaç geçiş hakkına sahip? İşte detaylar...

05 Eylül 2019 Perşembe 10:07
İstanbul öğrenci aylık akbil ücreti 2019 | Akbil fiyatları ne kadar?

Son zamanlarda herkesin merak ettiği Akıllı Bilet fiyatlarının güncel halini sizler için derledik. İstanbul öğrenci aylık akbil ücreti ne kadar? Öğrenci aylık abonman akbilleri kaç geçiş hakkına sahip? İşte detaylar...

2019 Akıllı Bilet (Akbil) fiyatı, yeni tarifesiyle 40 TL'ye düşürüldü. 40 TL'lik öğrenci aylık abonman akbilleri 200 geçiş hakkına sahip. 

Tek geçişlerin fiyatı ise, 1.25 TL. Tam akbiller ile tek geçişlik ücret 2.60 TL ve sosyal akbil tek geçişlik ücreti ise 1.85 TL'dir.

Anonim kart

Dileyen herkesin temin ederek kullanabileceği,  kişiselleştirilmemiş karttır. Ücreti 6 TL’ dir. 2 yıl garanti süresi olan bu karta isteyen herkes sahip olabilir.

Mavi kart

Bu kart, aylık abonman yüklenerek kullanılır.Aylık yüklemenin yanında normal dolum yapılarak da kullanılabilen, kişisel bir karttır.

İndirimli kart

İndirimli karttan yararlanmak isteyen kişilerin; öğrenci, öğretmen ya da 60 yaş ve üzeri olması gerekiyor.

Sınırlı kullanımlı kartlar

  • BİRgeç   5 TL
  • İKİgeç   8 Tl
  • ÜÇgeç   11 TL
  • BEŞgeç   17 TL
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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:07
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