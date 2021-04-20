İstanbul Medipol Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
YKS sınavına az kaldı. Bu sebeple öğrenciler tarafından 2021 üniversite taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanı 2021, İstanbul Medipol Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Medipol Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
İstanbul Medipol Üniversitesi, 2009 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından kurulmuştur. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
İstanbul Medipol Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
İstanbul Medipol Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.