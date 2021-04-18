İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
YKS sınavına az kaldı. Bu sebeple öğrenciler tarafından 2021 üniversite taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanı 2021, İstanbul Medeniyet Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi kontenjanları nelerdir?
2021 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.