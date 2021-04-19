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Eğitim İstanbul Kültür Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, hedefledikleri üniversiteleri girebilmek için üniversiteleri taban puanları ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, İstanbul Kültür taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 23:50:00 -
İstanbul Kültür Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul Kültür Üniversitesi, 1997 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Bünyesinde çeşitli fakülte ve enstitüler bulunur. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Kültür Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İstanbul Kültür Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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