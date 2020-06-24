İstanbul Kitap Fuarı blog sayfası okurla buluşuyor

İSTANBUL (AA) - 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bir süre önce yayına başlayan blog sayfası "isimizgucumuzkitap.com", güncellenerek kitapseverlerin karşısına çıkıyor.

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle sonbaharda düzenlenecek fuarın bir süre önce yayına başlayan sayfası güncellendi.

"İşimiz Gücümüz Kitap" sloganıyla hazırlanan sayfada yaz boyunca güncel kitaplar, dosya konuları, fuardan haberler ve çeşitli içerikler yer alacak.

Edebiyat dünyasından haberler, röportajlar, incelemeler ve yazı dizileriyle kitapseverleri buluşturacak platformda, fuarın onur yazarlarının açılış konuşmalarından videolar ve söyleşiler de paylaşılacak.

Açılış konuşmaları dizisinde her hafta yeni bir konuşma videosu www.isimizgucumuzkitap.com" adresinde yayınlanacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl 31 Ekim-8 Kasım'da, 39'uncu kez TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarla buluşması planlanıyor.