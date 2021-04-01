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Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

İstanbul Kent Üniversitesi, duyurduğu birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:05:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ve belgelerini İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ise, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ve belgelerini İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekiyor.

Konuyla ilgili alımlarda takvim şu şekilde işleyecek:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 01.04.2021

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 15.04.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.04.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 19.04.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.04.2021

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr

Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-001714 adresinden ulaşabilirsiniz.

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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