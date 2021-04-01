İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi, duyurduğu birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ve belgelerini İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ise, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ve belgelerini İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekiyor.
Konuyla ilgili alımlarda takvim şu şekilde işleyecek:
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 01.04.2021
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 15.04.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.04.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 19.04.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 20.04.2021
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr
Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-001714 adresinden ulaşabilirsiniz.
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL
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