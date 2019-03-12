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İstanbul için tarihi gün! Gebze-Banliyö Tren Hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kartal'da Gebze-Halkalı Banliyö Hattının Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2019 Salı 12:43
İstanbul için tarihi gün! Gebze-Banliyö Tren Hattı açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanGebze-Halkalı Banliyö Hattının Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bu hat eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı banliyö tren hattı İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul’un işlek ve trafik yoğunluğu çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. 440 araçtan ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.

Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak. Eskiden tren hatları Haydarpaşa'ya kadar gidiyordu. Biz Marmaray'ı inşa ederek iki tren hattını birleştirdik. Bu hat 1.4 milyar euro yani yaklaşık 8.5 milyar lira harcandı.

"Çözüm raylı sistemler"

İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle kat etmek zorlu bir iş. Hem altyapuda hem üstyapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü. Şehrimizin ulaşım sorununun çözümü raylı sistemlerden geçiyor. İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğuna 63 kilometre daha ekledik. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık.

Kardeşlerim bakınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliği bu. Çöp, çukur, çamur... Kartal'da da böyleydi. Biz kurtardık. Önce çöpten ilçelerimizi kurtardık. Ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. Ümraniye'deki patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını CHP veremedi.

Man Adası davası

Bana da iftira atıyor sürekli. Man Adası iftirasına yönelik davayı kazandım. Gelen parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bay Kemal yalan söyledikçe paraları alacağız. Sandık kurmuşlar vekiller 5'er bin TL maaşından veriyormuş.

"Londra'dan gelen buradan Pekin'e gidebilecek"

Hizmete açtığımız hattın diğer özelliği, Londra'dan Pekin'e uzanacak demir ipek yolunun İstanbul ayağını oluşturması. Londra'dan gelen buradan Pekin'e gidebilecek. Yüksek hızlı trenlerimiz ise Halkalı'ya kadar devam edecek. Marmaray'ı bugün çok daha ileri bir seviyeye taşımış buluyoruz.

"Bambaşka konuma taşıdık"

Gazeteler maske dağıtıyordu. Haliç ne haldeydi? Bütün bunları her şeyiyle bambaşka konuma taşıdık. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u nüfusu kadar turist ziyaret etti.

Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece adaya oy verenler değil tüm şehir ödeyecek. Kentsel dönüşümde gönüllük esasına göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz. Bir taraftan da inşaatlarımızı yatay mimariyle yapacağız.

Şehrin geleceğini göremeyen, insanına hizmet aşkıyla yanmayan yönetimler İstanbul'u kaderine terk ettiler. İstanbul için büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız, sevdalıyız. Bu sevdamızı noktalamayız. Kartal'ın son iki dönemdir yaşadığı sıkıntıların farkındayız. CHP'li belediyenin elinde nasıl örselendiğini çok iyi biliyoruz.

Kartal'a havaray sistemi

Kartal'a 16 kilometrelik havaray sistemini kuracağız. Raylı sistemi havadan da geliştiriyoruz. Taşocağı bölgesini millet bahçesi ve tabiat müzesine dönüştüreceiğiz. Kartal'a şanına layık bir stadyumu otoparkla kazandıracağız.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Gebze-Halkalı Banliyö Hattının Açılış Töreni
  3. İstanbul
  4. Kartal
  5. AK Parti

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