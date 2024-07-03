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Yaşam İstanbul için kritik yağış uyarısı!
Yaşam

İstanbul için kritik yağış uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 23:44:00 -
İstanbul için kritik yağış uyarısı!

Meteoroloji, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Yarın İstanbul'da sağanak yağmur geçişlerinin olacağı konusunda uyarı geldi.

İstanbul'da, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından yapılan açıklamada yarın megakentte sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara'da İstanbul için alarm verildi.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin raporuna göre yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesiminde yağış beklenirken, İstanbul'da ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

AKOM'DAN UYARI GELDİ
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Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) yapılan uyarıda, yarın megakentte metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği açıklandı. Rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, akşam ise sert eseceği duyuruldu.

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