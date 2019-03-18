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İstanbul Havalimanına nereden nasıl giderim?

İstanbul Havalimanı uçuşlar artık tam kapasıte olarak başlıyor. Atatürk Havalima’nın 6 Nisan’da taşınacak olmasıyla birlikte tüm uçuşlar bundan böyle yeni İstanbul Havalima üzerinden yapılacak. Peki İstanbul Havalimanına ulaşım nasıl sağlanacak? İstanbul Havalimına nasıl giderim? İstanbul havalimanı ulaşım nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı Taksim ulaşı son dakika hatları.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:09
İstanbul Havalimanına nereden nasıl giderim?

İstanbul Havalimanı uçuşlar artık tam kapasıte olarak başlıyor. Atatürk Havalima’nın 6 Nisan’da taşınacak olmasıyla birlikte tüm uçuşlar bundan böyle yeni İstanbul Havalima üzerinden yapılacak. Peki İstanbul Havalimanına ulaşım nasıl sağlanacak? İstanbul Havalimına nasıl giderim? İstanbul havalimanı ulaşım nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı Taksim ulaşı son dakika hatları.

İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemi 6 Nisan’da başlıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’ndan ilk defa uçacak olanlar için alana yurt dışı uçuşlarda 3 saat, yurt içi uçuşlarda ise 2 saat erken gelmeleri tavsiyesinde bulundu. Aycı’nın bu sözleri İstanbul Havalimanı’na ulaşımın nasıl olacağını ve ne kadar süreceğini tekrar akıllara getirdi. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine olan otobüs hatları şu şekilde: Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy.

Taksim'den İstanbul Havalimanına nasıl gidilir?

İstanbul Yeni Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, 2019 yılı sonunda hizmete açılacak, 6 istasyon ve 27 kilometre uzunluğa sahip olacak Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun ise 2020 sonunda hizmete açılması planlanıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın sözlerinden yola çıkarak hesaplandığında İstanbul’dan İzmir’e saat 19.00’da uçağı olan birisi saat 17.00’da havalimanında olmalı. İstanbul Havalimanı’na ortalama iki saatte ulaşıldığını düşündüğümüzde, Beşiktaş’ta oturan bir yolcunun, İzmir uçuşu için saat 15.00’da evinden çıkması gerekiyor.

İstanbul İzmir arası uçakla 1 saat 5 dakika sürüyor. Yolcunun uçağa valiz vermediği iyi senaryoda İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın kapısında olduğu saat (10 dakikada uçaktan çıktığı düşünüldüğünde) 20.15. Adnan Menderes Havalimanı’ndan evine gitmesi de ortalama 1 saat sürse yolcunun evine varması 21.15. Başka bir deyişle İstanbul’dan İzmir’e hareket edecek olan bir kişinin yolculuğu saat 15.00’da başlayıp 21.15’te yani 6 saat 15 dakikada bitiyor.  İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahı dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Turhan burada yaptığı konuşmasında, “Bugünden sonra İstanbul-İzmir trafiği 4 saate düşüyor. Önümüzdeki 6 ay içinde, bu yıl yaz sonlarında kalan kesimleri de trafiğe açarak projenin tamamı hizmete girecek.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:09
  1. İzmir
  2. Balıkesir
  3. İstanbul Havalimanına nereden nasıl giderim?

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