İstanbul hava durumu | İstanbul yarın yağmur var mı?
Yarın hava nasıl olacak? İstanbullular Salı gününü yağışlı bir günle geride bıraktı. Pek çok kişi ise Çarşamba gününün nasıl olacağını havanın yağışlı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı?
Sonbahar etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Haftaya yağışla başlayan İstanbul’da yarın havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak?
İstanbul hava durumu | İstanbul yarın yağmur var mı?
İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ardından cuma, cumartesi ve pazar günlerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.