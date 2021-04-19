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Eğitim İstanbul Gelişim Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelere girmek için YKS sınavına girmek gerekir. İstanbul’da bulunup YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, İstanbul Gelişim Üniversitesi 2021, İstanbul Gelişim Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Gelişim Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 19:09:00 -
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2010 yılında Gelişim Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Gelişim Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

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