  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi akademik kadro alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 14:29:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi akademik kadro alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Son Başvuru Tarihi : 22.03.2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.03.2023

Sınav Giriş Tarihi : 28.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.03.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23