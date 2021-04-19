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Eğitim İstanbul Galata Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

İstanbul Galata Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Lise son sınıfı bitiren her öğrenci YKS sınavına girerek lise üniversiteye geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelere girmek için YKS sınavına girmek gerekir. YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, İstanbul Galata Üniversitesi 2021, İstanbul Galata Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Galata Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:31:00 -
İstanbul Galata Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul Galata Üniversitesi, 2020 yılında kurulmuş, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri, meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim alanlarda eğitim veren bir vakıf üniversitesidir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Galata Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İstanbul Galata Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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