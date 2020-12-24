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Gündem İstanbul deprem kaç şiddetinde? Son depremler
Gündem

İstanbul deprem kaç şiddetinde? Son depremler

Son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanırken, özellikle de İzmir Seferihisar merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası son depremin nerede ve hangi fay hattı üzerinde olacağı ve depremin kaç şiddetinde meydana geleceği merak edilirken, Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, açıkladığı iki fayın kırılası durumunda İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir depremin alabileceğine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:08:00 -
İstanbul deprem kaç şiddetinde? Son depremler

Katıldığı bir Yotube kanalına olası İstanbul depremine ilişkin çarpıcı ve bir o kadar da korkutucu açıklamalarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Naci Görür olası Marmara depreminin ne denli tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Görür, 1999 depremi sonrası Marmara’nın altındaki yer kabuğunda çok fazla enerji biriktiğini belirterek, bölgede 30 sene içerisinde deprem olma olasılığını yüzde 64 olarak açıkladı.

İstanbul’da deprem kaç büyüklüğünde?

İstanbul’da en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini belirten Görür, Silivri fayı ve Adalar bölgesindeki fay kollarından da bahsetti. Görür, şöyle konuştu: “İstanbul gerçekten böyle büyük bir deprem bekliyor. İstanbul’u en az 7.2 bekliyor. Bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Yapılan çalışmalarda 1999-2014 seneleri arasında iki fay özellikle Marmara’nın altında kilitlenmiş vaziyette. Yani enerji biriktiriyor. Buralarda önemli ölçüde deprem meydana gelmiyor, stres birikiyor. Biriken stres, oradaki kayaların dayanma gücünü yendiği an deprem olacak demektir. Bu faylardan biri Yeşilköy açıklarıyla Silivri açıkları arasında yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda olan Kumburgaz fay kolu. Bu fay kırılırsa minimum 7.2 deprem üretecektir. Diğeri ise Adalar’ın güneyinde olan Adalar fayı; yaklaşık 45 kilometre uzunluğundadır. Bu da kırılırsa, en fazla 7 büyüklüğünde deprem üretecektir. Silivri ve Adalar bölgesindeki fay kollarının aynı anda kırılması durumunda 7.6 büyüklüğünde deprem olabilir.”

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