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Eğitim İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri
Eğitim

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanı 2021, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 14:41:00 -
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri

Ülkemizde üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları, İstanbul Cerrahpaşa taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban 4 yıllık puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi taban 2 yıllık puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız...

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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