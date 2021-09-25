İstanbul Boğazı'nda ikinci kaza!
İstanbul Yeniköy açıklarında yaşanan Türk ve Rus kuru yük gemilerinin çarpışmasının ardından bir kaza daha gerçekleşti. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden bir başka kuru yük gemisi, Boğaz'dan çıkarken balıkçı teknesiyle çarpıştı.
Kıyı Emniyetinden Yeniköy önlerindeki kaza ile ilgili son dakika şu açıklama yapıldı:
"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."
İkinci kaza
İstanbul Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." denildi.