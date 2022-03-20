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Gündem İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Gündem

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 01:03:00 -
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

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