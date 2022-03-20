İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.