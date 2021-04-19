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Eğitim İstanbul Bilgi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul ilinde oturup 2021 YKS sınavına girecek olan adaylar, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. Eğitim ve öğretim döneminin bitmesine de az bir süre kaldı. Peki, İstanbul Bilgi Üniversitesi 2021, İstanbul Bilgi Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Bilgi Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 12:57:00 -
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında kurulmuş sosyal bilimler, idari bilimler, iletişim, hukuk, mimarlık, mühendislik ve biyoloji gibi alanlarda eğitim veren bir üniversitedir. 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İstanbul Aydın Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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