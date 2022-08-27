İstanbul baraj doluluk oranı 2022? Barajların doluluk oranı son dakika

Son yağışlarla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı merak edildi. Ülkemizde Küresel ısınmanın etkileri her gün biraz daha gözle görülür hale geldi. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Sivas ve birçok kent susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşlar kuraklık sorununa karşı baraj durumlarını sürekli arama motorlarında arıyor. Barajların doluluk oranı son dakika, Türkiye barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu? Konu hakkındaki tüm detaylar haberimizde...