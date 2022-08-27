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Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı 2022? Barajların doluluk oranı son dakika
Yaşam

İstanbul baraj doluluk oranı 2022? Barajların doluluk oranı son dakika

Son yağışlarla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı merak edildi. Ülkemizde Küresel ısınmanın etkileri her gün biraz daha gözle görülür hale geldi. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Sivas ve birçok kent susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşlar kuraklık sorununa karşı baraj durumlarını sürekli arama motorlarında arıyor. Barajların doluluk oranı son dakika, Türkiye barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu? Konu hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-08-27 18:37:00 - 2022-08-27 18:52:11
İstanbul baraj doluluk oranı 2022? Barajların doluluk oranı son dakika

Ağustos ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte su seviyesinde düşüş görülmeye başlandı. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Barajların doluluk oranı son güncel (27 Ağustos Cumartesi günü) İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterdi. Baraj doluluk oranı yüzde 59.45 oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? 

4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ALTINA DÜŞTÜ

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 39.11 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 53.38 doluluk oranına sahip.

Barajların doluluk oranı son dakika bilgilerini www.turkiye.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

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Baraj doluluk oranı 2022

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