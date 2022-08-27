Kanal İstanbul'da son dakika 2022 | Kanal İstanbul ihalesi son dakika

Son dakika haberine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Hayalim' dediği Kanal İstanbul ile ilgili ortaya atılan iddialara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan, Kanal İstanbul projesinin iptal edildiği haberlerine ilişkin bir açıklama geldi.

Son Dakika: Kanal İstanbul projesi iptal mi edildi? Bakan Kurum'dan flaş yanıt geldi

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması