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Eğitim İstanbul Atlas Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

İstanbul Atlas Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Eğitim öğretim döneminin bitmesine az bir süre kaldı. Bu nedenle öğrenciler, üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı araştırıyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, İstanbul Atlas Üniversitesi 2021, Atlas Üniversitesi başarı sıralaması ve Atlas Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 11:41:00 -
İstanbul Atlas Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Atlas Üniversitesi, 2018 yılında Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuş bir üniversitedir. ÖSYM tarafından yapılan sınav tarihi açıklamasından İstanbul ‘da bulunan Atlas Üniversitesine girmeyi hedefleyen öğrenciler, Atlas Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Atlas Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İstanbul Atlas Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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