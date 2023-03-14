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Ekonomi İstanbul Arel Üniversitesi’ne akademik personel alınacak
Ekonomi

İstanbul Arel Üniversitesi’ne akademik personel alınacak

İstanbul Arel Üniversitesi’nin ilanla duyurulan Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 15:30:00 -
İstanbul Arel Üniversitesi’ne akademik personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır) - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan , - Araştırma Görevlisi Başvurularında Türkçe Eğitim veren bölümlerde Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan, - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri, - Onaylı lisans Transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 1 Adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için askerlik tecil, terhis veya muafiyet belgesi - Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Adres: T. C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, “Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL

Başvuru Yapılacak Birim: Yök İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi Telefon Numaraları 0850 850 27 35-1614 Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

Son Başvuru Tarihi : : 27.03.2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: : 05.04.2023

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): : 10 Nisan 2023 14:00

Sonuç Açıklama Tarihi : : 14.04.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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