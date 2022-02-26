İstanbul 2022 imsakiye! 2022 İstanbul iftar ve sahur vakitleri… 2022 Ramazan imsakiyesi İstanbul:

Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi... 2022 yılında 2 Nisan günü başlayan olan on bir ayın sultanı Ramazan, 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. İstanbul'da ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise İstanbul sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. İstanbul için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vakitleri paylaşımı yaptı. İstanbul iftar ve sahur vakitleri ne zaman? İstanbul imsakiye 2022 takvimine göre işte iftar ve sahur vakitleri.

İstanbul iftar ve sahur saatleri! - 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

İmsakiye nedir?

İmsakiye ise, Ramazan ayı boyunca tüm şehirlerin imsak ve iftar saatlerini gösteren takvimdir.

İmsak nedir? İmsak vakti ne zaman?

İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sahur nedir? Sahur vakti ne zaman?

Sahur iftar ve imsak ne demek? İmsakın zıddı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı, tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle; yemeden, içmeden, küfürden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.