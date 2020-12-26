Aralık ayı işsizlik maaşının ödeneceği tarih, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay işsizlik maaşından faydalanan vatandaşların banka ve PTT hesaplarına yatırılan işsizlik ödeneğinin yatıp yatmadığı e-Devlet'ten öğrenilmektedir. Peki, İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilir mi? İşsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilir mi?

Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta yapılacağını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayı ödeme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgileri paylaşmıştı. İşsizlik ödeneklerinin 4 Aralık tarihinde banka hesaplarına aktarılacağını bildiren Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını ifade etmişti.