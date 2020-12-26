  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilir mi?
Gündem

İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilir mi?

İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilir mi? İşsizlik maaşı ne zaman yatırılacak? Kasım ayı işsizlik ödeneklerinin yatırılmasının ardından aralık ayındaki işsizlik ödemesinin hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilecek mi? İşsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:53:00 -
İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilir mi?

Aralık ayı işsizlik maaşının ödeneceği tarih, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay işsizlik maaşından faydalanan vatandaşların banka ve PTT hesaplarına yatırılan işsizlik ödeneğinin yatıp yatmadığı e-Devlet'ten öğrenilmektedir. Peki, İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilir mi? İşsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

İşsizlik maaşı yılbaşından önce verilir mi?

Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta yapılacağını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayı ödeme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgileri paylaşmıştı. İşsizlik ödeneklerinin 4 Aralık tarihinde banka hesaplarına aktarılacağını bildiren Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı
Gündem

Son seçim anketi açıklandı! Oranlar bomba etkisi yaptı

Yenişafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde Konsensüs Araştırma şirketinin 21 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçla..
ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!
Medya

ABD’ye öyle Katar’a böyle: Cumhuriyet kuyruk acısını manşetten verdi!

Türkiye'deki yabancı yatırımların geri çekildiğini öne süren Cumhuriyet Gazetesi, asıl kuyruk acısını manşetinden yayınladığı 'Katar ABD'yi ..
Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarının vasıfsız ve kukla bir isim olacağını itiraf etti. Adaylarının sembolik biri olacağı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay