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Ekonomi İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da zamlanacak. Asgari ücret karının açıklanmasına sayılı günler kala TÜİK, asgari ücret kararını açıkladı. TÜİK’in asgari ücret önerisine göre, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş hesaplandığı açıklandı. Peki TÜİK’in asgari ücret oranına göre işsizlik maaşı ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:34:00 - 2020-12-22 17:38:57
İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantıda 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücretin 2 bin 792 lira 10 kuruş olması yönetinde tavsiyede bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?

Asgari ücretin artması ile SGK'ya yapılacak borçlanma ücreti ve işsizlik maaşı da artıyor. Buna göre; 2020'de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lirayken olası yüzde 20,1 zamma göre 1.413 liraya çıkacak. En yüksek işsizlik maaşının ise 2 bin 354 liradan 2 bin 827 liraya çıkması tahmin ediliyor.

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