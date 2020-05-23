İşsiz gençten örnek davranış

Gaziantep’te yaşayan ve işsiz olan 26 yaşındaki Fırat Arslan, işlem yaptığı banka ATM’sinde bulduğu 5 bin lirayı sahibini bulamayınca hiç düşünmeden bankaya teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi’ndeki bir bankaya ait ATM’ye giden 26 yaşındaki Fırat Arslan, ATM’de işlem yapmak isterken para haznesinde yatırılmamış 5 bin lirayı aşkın para buldu. Parayı bulduktan sonra bir süre etrafına bakınan Fırat Arslan, paranın kendisinden hemen önce ATM’de işlem yapan yaşlı bir vatandaşa ait olduğunu fark etti.

Bir süre paranın sahibi olan yaşlı vatandaşı arayan ama bulamayan Arslan, ATM’nin bağlı olduğu şube korona virüs salgını nedeniyle kapalı olduğu için parayı bir polis memuruna götürdü. Polis memurunun parayı ya karakola ya da banka şubesine teslim etmesi gerektiğini söylemesinin ardından örnek bir davranışta bulunan Arslan, parayı bankanın merkez şubesine götürerek makbuzla teslim etti. Parayı teslim alan banka çalışanlarının ise paranın sahibinin tespit edilmesi için ATM kayıtlarını incelemeye başladıkları öğrenildi.

"Hiç düşünmeden parayı teslim ettim"

Yaşanan olayı anlatan duyarlı vatandaş Fırat Arslan, "Ben iki gün önce ATM’den para yatıracaktım. ATM sırasında beklerken önümde bir amca vardı. Amca para yatırmaya çalışmış ama galiba yatıramamış. Yatırdım sanıp işlemi sona ermeden ATM’yi bırakıp gitmiş. Sonra işlem sırası bana geldiğinde ATM’nin para haznesinde yüklü bir miktarda para vardı. Parayı alıp saydım 5 bin 150 liraydı. Amcayı aradım ama bulamadım. Bulamayınca yakınlarda bir polisin yanında gittim. O da bana parayı karakola yada banka şubesine teslim etmem gerektiğini söyledi. Sonrasında banka şubesini aradım ve onlarda ertesi gün parayı şubeye getirebileceğimi söyledi. Ben de ertesi gün şubeye gidip parayı makbuz karşılığı teslim ettim. Ben işsizim. Hiç düşünmeden böyle bir şey yaptım çünkü o para benim değildi. Yani bu zorlu süreçte o adam belki de çok zorlu şartlarda biriktirmişti, belki de bir ihtiyacını gideriyordu bu parayla. O yüzden hemen alıp teslim etmek istedim" dedi.