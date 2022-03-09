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Dünya İsrail'in saldırısında 2 İranlı asker öldü
Dünya

İsrail'in saldırısında 2 İranlı asker öldü

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 2 İran askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 00:48:00 -
İsrail'in saldırısında 2 İranlı asker öldü

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği hava saldırısında 2 askerinin hayatını kaybettiğini duyurularak, "Pazartesi sabahı İsrail rejiminin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 2 Devrim Muhafızı askerimiz hayatını kaybetti. İşgalci İsrail rejimi işlediği cinayetin karşılığını kesinlikle kısa zamanda alacak" denildi.

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