İsrail'in Kudüs rehberlerine koyduğu Filistin'e giriş yasağı kaldırılsın!

Siyonist rejim İsrail’in Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un Türkiye ziyareti bugün gerçekleşiyor. Kamuoyunda tepkilere neden olan ziyaret, yıllardır bıçak sırtında olan Türkiye-İsrail ilişkilerini hangi aşamaya getireceği merak konusu olurken Filistin halkının Başkan Erdoğan’dan beklentileri büyük.

Bülent Deniz'den 'deport' çağrısı

İsrail’in yayılmacı politikaları, yeni yerleşim alanları inşa etmekteki inadı, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşanan insan hakları ihlalleri, Aksa baskınları ve devam eden kazılar, hukuksuz uygulamalar tutuklama, baskı ve cinayetlere karşı Türkiye’nin masaya taşıması gereken konulardan birini Haber Vakti Genel Koordinatörü Bülent Deniz gündeme getirdi. Uzun yıllar Kudüs rehberi olarak Filistin’e seferler düzenleyen ve Mescid-i Aksa turlarını organize eden Bülent Deniz, kendi gibi Kudüs rehberi olan ve Siyonist rejim tarafından keyfi ve hukuksuz bir şekiide Filistin’e girişleri yasaklanan isimler başta olmak üzere, İsrail’in Filistin’e giriş yasağı koyarak deport ettiği STK temsilcileri, medya mensupları ve işadamlarına yönelik bu hukuk dışı uygulamanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Filistin'e giriş yasakları kaldırılsın!

Kudüs-ü Şerif’e seferler düzenleyen tur operatörleri, acenta sahipleri ve rehberlerine yönelik hukuk dışı uygulamalar bitmek bilmiyor. Onbinlerce insanı Kudüs turlarıyla Mescid-i Aksa’ya götüren tur operatörü ve rehberlerinden Musa Biçkioğlu, Bülent Deniz ve Mehmet Esmer altışar ay arayla İsrail tarafından hukuksuz ve keyfi gerekçelerle sınır dışı edilerek Filistin topraklarına girişleri yasaklanmıştı.

5 yıldır Filistin'e gidemeyenler için çağrıda bulunuldu

Neredeyse 5 yıldır Filistin’e gidemeyen ve organizasyonları sekteye uğrayanlar başta olmak üzere STK temsilcileri, medya mensupları ve iş adamları için çağrıda bulunuldu.

İşte o metnin tamamı:

‘Mehmet Esmer, Musa Biçkioğlu ve Bülent Deniz, yıllarca Kudüs Seferleri ile Anadolu'dan binlerce vatan evladını Filistin topraklarına götürmüş ve Siyonist Rejim tarafından keyfi bir uygulama ile DEPORT edilmiş ve Filistin'e (İsrail tarafından) giriş yasağı konmuş KUDÜS REHBERLERİMİZDİR!

Bu isimler ayrıca Tur operatörü ve Acenta Sahipleridir. Bununla birlikte Filistin hakkında en seçkin ve etkili Kudüs rehberlerindendir. Kamuoyunun yakında bildiği ve tanıdığı isimlerdir.

Siyonist rejimin Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmelerde, başta DEPORT EDİLEN VE FİLİSTİN'E GİRİŞ YASAĞI VERİLEN Kudüs rehberleri olmak üzere, nice STK temsilcisi, gazeteci ve işadamlarına yönelik tüm DEPORT VE FİLİSTİN'E GİRİŞ YASAKLARININ kaldırılması da bir hak olarak masaya getirilmeli, bu hukuk dışı keyfi uygulama sonlandırılmalıdır.

Hasseten, Kudüs rehberlerimiz çok önemlidir.

Saygı ve muhabbetlerimizle KUDDÜS cc'ye emanetsiniz.’’