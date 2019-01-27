0553 313 94 23

İsrail'e tepki gösterince ev sahiplikleri ellerinden alındı!

Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Parsons, İsrailli sporcuları ülkesine almayan Malezya'nın, paralimpik yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapma hakkını geri aldıklarını duyurdu.

27 Ocak 2019 Pazar 22:18
İsrail'e tepki gösterince ev sahiplikleri ellerinden alındı!

Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Parsons, İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı nedeniyle Malezya'nın, paralimpik yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapma hakkının geri alındığını açıkladı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı sebebiyle Malezya'nın "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na ev sahipliği yapma hakkını geri çekti.

Reuters’da yer alan habere göre konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan IPC Başkanı Andrew Parsons, “Tüm dünya şampiyonaları, güvenli bir şekilde rekabet edebilmeleri ve ayrımcılığa maruz kalmamaları için hakkı olan tüm sporculara ve ülkelere açık olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Ev sahibi ülke politik sebeplerden dolayı belirli bir ülkenin sporcularını dışladığından, yeni bir ev sahibi aramaktan başka seçeneğimiz kalmadı.” ifadelerine yer verildi.

“İsraillileri ülkeye sokmamak hakkımız”

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünyanın en prestijli münazara platformlarından olan Oxford Union’da, İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, “Sadece Malezya'ya gelmesini istediğimiz insanlara izin vermek için koruduğumuz sınırlarımız var. Ancak çok sayıda yanlış yapan insanları Malezya'yı ziyaret etmeye uygun bulmazsak, (onları ülkeye almamak) bu bizim hakkımız.” şeklinde konuşmuştu.

25 Ocak’ta ülkesinde düzenlenen mitingde konuşan ve alınan kararı savunmaya devam eden Başbakan Mahathir, "Onlar (İsrailli yüzücüler) sahtekârların ülkesinden geliyor. Biz sahtekârları sevmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

“İsrail’in zulmüne karşı bir tepki”

29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı alan Malezya hükûmeti, gelecekte İsrail’in içinde olduğu herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.

Malezya Spor Bakanı Yardımcısı Sim Hee Kyung ise kararın "İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden zulmüne karşı bir tepki" olarak alındığını belirtmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:18
  1. Malezya
  2. İsrail

YORUM YAZ

  • ahmetahmet38 dk önce
    İnsani hassasiyet, imanlı onur, hesapsız dik durmak.... Allah razı olsun malezyalı kardeşlerimizden... Bu kaatillere, devlet şeklinde örgütlenmiş teröristlerin hiç bir şey olmamaış gibi ahlakla/insanlıkla doğrudan ilgili spor ve diğer faaliyetlere katılmasına DUR SEN LAYIK DEĞİLSİN, SENİ DESTEKLEYENLER SENİN GİBİDİR ... ARTIK YETER, ONE MİNUTE...demesi gerekiyordu.... bu kaatillere ayna tutmak ve kim olduğunu hatırlatmak için bu tavrın yaygınlaşmasını beliyoruz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'dan çok sert uyarı: Sabrımız taşıyor
  1. İran'dan çok sert uyarı: Sabrımız..
  2. "Öldüm" diye tweet attı, 1 saat sonra..
  3. Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus"..
  4. ABD rahat durmuyor! Avrupa'daki..
  5. Karayoluna çığ düştü, onlarca araç..
  6. Kanepedeki özel bölmeden 3 kilo kokain..
  7. Sudan'da gösteriler bugün de devam etti
  8. Öğrencilerden kampüste İngilizce..
  9. Eşiyle birlikte taksi beklerken araba..
  10. Thomas Doll, Hannover 96'nın teknik..
  11. Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu..
  12. İngilizler yazdı! Mesut Özil..
  13. Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan..
  14. Madrid'de taksicilerden işgal eylemi
  15. Irak'tan küstah hareket! PKK'yı..
  16. Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya..
  17. CHP o ilçede AK Partili ismi aday..
  18. Özat gemileri yaktı: Ya düzen..
  19. Sudan hükümetinde parti içindeki..
  20. Başkentte Cumhur İttifakı İstişare..
Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

Günün Karikatürü

27 Ocak 2019
Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!