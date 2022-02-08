  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'den Türkiye açıklaması: Ankara en azından o ülkenin büyük bir dostu değil
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Ankara en azından o ülkenin büyük bir dostu değil

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye ile son dönemdeki ilişkilerine dair Tel-Aviv basınına açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:37:00 -
İsrail'den Türkiye açıklaması: Ankara en azından o ülkenin büyük bir dostu değil

İsrail basınına göre İsrail Başbakanı Bennett, İsrailli basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile ikili ilişkilere değinen Bennett, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'yla diplomatik temasta önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Bennett, "Benim görüşüme göre, Cumhurbaşkanı (Herzog) olağanüstü işler yapıyor. Kendisi sorunların çözümü için olağanüstü bir diplomatik değer" dedi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının, Herzog'un olası Türkiye ziyareti de dahil olmak üzere faaliyetlerinde tam koordineli olduğuna işaret eden İsrail Başbakanı, şöyle devam etti:

"Türkiye ile çok dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. En azından İran'ın büyük bir dostu değiller. Bu yüzden faaliyette bulunmamızı ve ittifaklar kurmamızı engelleyecek bir tür saflığa kendimizi kaptırmamalıyız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay