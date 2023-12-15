İsrail'den o ülkeye hava saldırısı
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "askeri hedeflere" helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopter ve hava kuvvetlerine ait İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırıda, "İsrail'in kuzeyine roket saldırısı için kullanılan bir alan ve askeri bölge dahil çok sayıda Hizbullah hedefine yönelik operasyon yapıldığı" belirtildi.
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik saldırının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine söz konusu saldırının düzenlendiği ifade edildi.
Öte yandan, İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde "düzenli ve yedek" kuvvetlerin etkinliğinin artırılacağı bilgisini verdi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.
Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Ölüm listesine para ödülü! Terör devleti İsrail son çare bunu da yaptı: Havadan ilan atarak duyurdu
Gündem
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! İsrail'in sırası olay olurken Türkiye'nin yeri herkesi şaşırtacak
Dünya
Google'ın kapısına tepki için gittiler! İsrail destekçisi Nimbus Projesi'ni 'genocide' yazılı kefenle protesto etti!
Dünya
ABD'de katil İsrail'i eleştirdi! Çılgına döndüler: 'Noel Baba' 'Ho ho ho' diyemeden görevden alındı