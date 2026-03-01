İsrail'den itiraf: Müzakere yalanı ile zaman kazandık!

Siyonist rejimin yayın organı KAN'ın ismini gizlediği kaynaklara dayandırdığı habere göre, bebek katili Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planını haftalar öncesinden kararlaştırdı. Barış masasını bir paravan olarak kullanan şer ittifakı, sivil katliamlarına zemin hazırlamak için dünyayı oyaladı.

Tahran yönetimini hedef alan kalleş saldırı

İsrail güvenlik kabinesinin bu sabah aldığı kararla operasyonun amacını "Tahran yönetimine ciddi zarar vermek" olarak tescillediği öğrenildi. İstihbarat kılıfı altında gerçekleştirilen kalleş saldırıda doğrudan İran liderliğinin hedef alındığı bildirildi.

Trump ve Netanyahu'nun kirli ittifakı

Saldırıya dair açıklamalar, kukla lider Trump’ın daha önce sarf ettiği "anlaşmaya yaklaşmıştık" sözlerinin koca bir yalandan ibaret olduğunu ortaya çıkardı. Kendi açıklamalarıyla çelişen Trump, bir yandan müzakere tiyatrosu oynarken diğer yandan katil sürülerine saldırı talimatı verdiğini gizleyemedi.

İslam coğrafyasında ateş çemberi

ABD ve İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği alçak saldırılarda Tahran, İsfahan ve Tebriz dahil 24 eyalet hedef alındı. İran Kızılayı'nın verilerine göre 201 masum hayatını kaybederken, 747 kişi yaralandı.

Bölgeyi ateş çemberine çeviren bu saldırılara karşı İran ordusu; İsrail'e yönelik balistik füze ve İHA operasyonu başlattığını duyurdu. Ayrıca Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerinin de füze ve kamikaze İHA'larla vurulduğu bildirildi.