Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararı, Cumhuriyetçi tabandaki Trump destekçisi MAGA (Make Amerika Great Again) hareketinin önde gelen isimleri tarafından "Bu saldırılar 'önce Amerika' yaklaşımıyla örtüşmüyor." denilerek tepkiyle karşılandı.

ABD Başkanı Trump'ın İran kararı, MAGA çevrelerinde "Amerika'nın önceliği" olmadığı gerekçesiyle tepki topladı.

MAGA hareketinin önemli isimlerinden Tucker Carlson, ABC News kanalına verdiği röportajda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısını kınadı.

Uzun süredir Trump'ı destekleyen Carlson, İran'a yönelik saldırının "kesinlikle iğrenç ve kötü" olduğunu savunurken, bunun Trump'ın siyasi hareketine önemli bir etkisi olacağını kaydetti.

Bir dönem Trump'ın en yakın destekçilerinden eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, yönetimin savaş kararı üzerine sosyal medyada sert bir mesaj yayınladı.

"Trump'a "sıfır savaş" için oy verdik"

Greene, "Trump yönetimi, bir ankette seçmenlerin İran ile bir savaşta kaç kayıp kabul etmeye hazır olduklarını sordu mu? Sizi hasta yalancılar. Biz 'önce Amerika' mottosu ve sıfır savaş için ona oy verdik." değerlendirmesini yaptı.

Başka bir ülkede rejim değişikliğine karşı olduğunu kaydeden Greene, "Başkan Trump, Amerika'yı ilk sıraya koymayı vaat etti ancak bugün yaptıkları bununla uyuşmuyor." yorumunu yaptı.

Diğer Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie ve Warren Davidson'ın yanı sıra Senatör Rand Paul de İran'a yönelik saldırılara karşı olduklarını açıkladı.

Bu, 'Önce Amerika' değil

Massie, X hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Bu, 'önce Amerika' değil." ifadesini kullanarak, Kongre yeniden toplandığında, İran'la savaş konusunda Kongre'de oylama yapılmasını sağlamak için Demokrat temsilci Ro Khanna ile birlikte tasarı sunacaklarını bildirdi.

Massie, "Anayasa oylama yapılmasını gerektiriyor ve temsilcinizin bu savaşa karşı veya destekçi olduğunu kayıtlara geçirmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

MAGA çevrelerinde popüler Trump destekçisi podcast yapımcısı Tim Pool da yönetimin bu eylemini "Trump'ın seçim kampanyasına ihanet" sözleriyle eleştirirken, ünlü Cumhuriyetçi sosyal medya fenomenleri Keith ve Kevin Hodge ise "İran halkını özgürleştirmek için Trump'a oy vermedim." açıklamasını yaptı.