  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aslan evinde şov yaptı! 28 Şubat'ın karanlık izi: Emekli olan öğretmene bile tahammül edememişlerdi Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla... AK Partili Bülent Turan anısını anlattı! “Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım” Dünya bunu konuşuyor! Şahed 136 İHA'nın Amerikan üssünü vurduğu anlar ortaya çıktı Türkiye'den son dakika İran kararı Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi İşgalci İsrail saldırı videosunu yayınladı: İran’da yüzlerce hedefi vurduk İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku
Dünya 12 saat içinde 900 saldırı! Terör saldırısı günlerce sürebilir
Dünya

12 saat içinde 900 saldırı! Terör saldırısı günlerce sürebilir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
12 saat içinde 900 saldırı! Terör saldırısı günlerce sürebilir

ABD basını, Washington’un İran’a karşı başlattığı “Destansı Öfke Operasyonu”nun ilk 12 saatine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Fox News’e konuşan ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, kara, hava ve deniz unsurlarıyla yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD basını, ABD’nin İran’a karşı Destansı Öfke Operasyonu’nun ilk 12 saatinde yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdi.

ABD merkezli Fox News, adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD’nin İran’a yönelik Destansı Öfke Operasyonu’nun ilk 12 saatine ilişkin verileri haberleştirdi. Haberde, ABD ordusu tarafından İran’a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu’nun ilk 12 saatinde yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Adı açıklanmayan yetkiliye göre, saldırılar kara, hava ve denizden gerçekleştirildi ve insansız hava araçları da kullanıldı. Tüm bu süreçte yüzlerce İran balistik füzesine karşı da savunma yapıldı.

Haberde İran’ın ilk 12 saatte yaklaşık 300 füze fırlattığı belirtilirken, İran’ın yaklaşık 2 bin uzun menzilli ve 2 bin kısa menzilli füzesinin bulunduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan yetkili, İran’ın ABD Donanması’nın Bayren’deki 5. Filo karargahını hedef alan saldırılarının aslında "boş depolara" gerçekleştirildiğini ve hiçbir karşı saldırının Destansı Öfke Operasyonu’nun hedeflerini etkilemediğini ifade etti.
Operasyonun amacının İran’ın artık komşularını saldırma kabiliyetini kaybetmesini sağlamak olduğunu vurgulayan ABD’li yetkili, "Ne dron ne füze, ne de deniz gücü" dedi. ABD’nin İran’ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nerede bulundurduğunu bildiğini ifade eden ABD’li yetkili, ancak bunlara ulaşmanın zor olduğunu sözlerine ekledi. ABD’li yetkili, operasyonun birkaç hafta sürebileceğini dile getirdi.

İsrail’de kırmızı alarm: İran’dan iki dalga füze saldırısı!
İsrail’de kırmızı alarm: İran’dan iki dalga füze saldırısı!

Dünya

İsrail’de kırmızı alarm: İran’dan iki dalga füze saldırısı!

İran’ın vatan hainleri meydana çıktı! Utanç verici görüntüler
İran’ın vatan hainleri meydana çıktı! Utanç verici görüntüler

Gündem

İran’ın vatan hainleri meydana çıktı! Utanç verici görüntüler

Katar ve Kuveyt, İran saldırılarını püskürttüğünü duyurdu
Katar ve Kuveyt, İran saldırılarını püskürttüğünü duyurdu

Dünya

Katar ve Kuveyt, İran saldırılarını püskürttüğünü duyurdu

BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor
BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor

Dünya

BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor

Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız
Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız

Dünya

Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız

Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız
Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız

Dünya

Trump'ın İran'a yönelik terör saldırıları tepki çekti! MAGA destekçileri rahatsız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23