Spor
4
Yeniakit Publisher
Fransa'yı sallayan iddia: Galatasaray'dan sürpriz Barco ilgisi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fransa'yı sallayan iddia: Galatasaray'dan sürpriz Barco ilgisi

2026 yazında orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da adaylardan birinin Valentin Barco olduğu öğrenildi. Ancak genç Arjantinli yıldızın peşinde birçok dev kulüp bulunuyor.

#1
Foto - Fransa'yı sallayan iddia: Galatasaray'dan sürpriz Barco ilgisi

Ara transfer döneminde herkes Galatasaray'dan yıldız bir orta saha takviyesi bekledi. Ancak kadroya genç yetenek Renato Nhaga katıldı. O da Şampiyonlar Ligi listesine eklenmedi. Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde orta sahaya en az 2 hamle planlıyor...

#2
Foto - Fransa'yı sallayan iddia: Galatasaray'dan sürpriz Barco ilgisi

Geniş listedeki isimlerden birinin Strasbourg forması giyen Valentin Barco olduğu öğrenildi. Fransız ekibi, 21 yaşındaki merkez orta sahayı bu sezon başında Brighton Kulübü'nden transfer etmişti. 10 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Arjantinli futbolunun 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi var.

#3
Foto - Fransa'yı sallayan iddia: Galatasaray'dan sürpriz Barco ilgisi

Bu sezon Ligue 1'de 21 maça çıkan genç yetenek, sahada 1.785 dakika kaldı. 1 gol ve 4 asist üretti. Valentin Barco'nun tahmini piyasa değeri 25 milyon euro civarında. Ancak Strasbourg'un daha fazlasını istemesi bekleniyor. Galatasaray açısından tek sorun bu değil. Ayrıca Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea ve PSG gibi kulüpler de oyuncuyu takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
