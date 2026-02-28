Fransa'yı sallayan iddia: Galatasaray'dan sürpriz Barco ilgisi

Bu sezon Ligue 1'de 21 maça çıkan genç yetenek, sahada 1.785 dakika kaldı. 1 gol ve 4 asist üretti. Valentin Barco'nun tahmini piyasa değeri 25 milyon euro civarında. Ancak Strasbourg'un daha fazlasını istemesi bekleniyor. Galatasaray açısından tek sorun bu değil. Ayrıca Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea ve PSG gibi kulüpler de oyuncuyu takip ediyor.