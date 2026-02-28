Korkutan gelişme: Fenerbahçelilere şok! Flaş kararı aldı alacak...
Fenerbahçe ile mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek olan Fred'e ülkesinden talip çıktı. 2026 yazında sıcak gelişmeler yaşanabilir...
Fenerbahçe ile mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek olan Fred'e ülkesinden talip çıktı. 2026 yazında sıcak gelişmeler yaşanabilir...
2023 yazında 9.74 milyon euro karşılığında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in mukavelesi 30 Haziran 2027 yazında tamamlanacak. Kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Ancak bunun kullanılması beklenmiyor. Sambacı sezon sonunda çok büyük bir ihtimalle ayrılacak.
Brezilya ekibi Palmeiras'ın, Fred'i çok istediği öğrenildi. 2026 yazında Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacak. Eğer kulüpler anlaşırsa 32 yaşındaki futbolcu, 2013 yılında ayrıldığı ülkesine geri dönüş yapacak. Kante transferi sürecinde Fred'e bazı taraftarlar sosyal medyada tepki göstermişti.
Fenerbahçe Yönetimi'nin, bu transfere büyük oranda sıcak baktığı kaydedildi. Fred, 5 Mart tarihinde 33 yaşına girecek. Sambacı, ailesiyle konuştuktan sonra kararını verecek. Oyuncu cephesinin de Palmeiras seçeneğine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Resmi görüşmeler sonrasında her şey netleşecek...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23