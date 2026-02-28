  • İSTANBUL
Fransa'yı sallayan iddia: Galatasaray'dan sürpriz Barco ilgisi Korkutan gelişme: Fenerbahçelilere şok! Flaş kararı aldı alacak... Acun Ilıcalı'nın hayali olacak mı? Beklenen oldu ve Hull City adım adım Premier Lig'e İngiltere'den ABD ve İsrail'e büyük şok! 'Savaş uçaklarımız havada' diyerek duyurdular BAE ve Kuveyt'te korkutan gelişme! Beklenen oldu, Hamaney flaş kararı aldı 'Eyvah' dedirten gelişme: Arap ülkesi İran'ın İHA ve füzelerini peş peşe düşürdü Müzakere masası tavsiyesi: İrlanda, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyuyor Katil İsrail Hamaney'i öldürdü mü? Açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız sözleri şok etti! Reuters'ten 'inşallah doğru değildir' dedirten İran iddiası: İkisi de öldü
Korkutan gelişme: Fenerbahçelilere şok! Flaş kararı aldı alacak...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Korkutan gelişme: Fenerbahçelilere şok! Flaş kararı aldı alacak...

Fenerbahçe ile mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek olan Fred'e ülkesinden talip çıktı. 2026 yazında sıcak gelişmeler yaşanabilir...

Foto - Korkutan gelişme: Fenerbahçelilere şok! Flaş kararı aldı alacak...

2023 yazında 9.74 milyon euro karşılığında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in mukavelesi 30 Haziran 2027 yazında tamamlanacak. Kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Ancak bunun kullanılması beklenmiyor. Sambacı sezon sonunda çok büyük bir ihtimalle ayrılacak.

Foto - Korkutan gelişme: Fenerbahçelilere şok! Flaş kararı aldı alacak...

Brezilya ekibi Palmeiras'ın, Fred'i çok istediği öğrenildi. 2026 yazında Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacak. Eğer kulüpler anlaşırsa 32 yaşındaki futbolcu, 2013 yılında ayrıldığı ülkesine geri dönüş yapacak. Kante transferi sürecinde Fred'e bazı taraftarlar sosyal medyada tepki göstermişti.

Foto - Korkutan gelişme: Fenerbahçelilere şok! Flaş kararı aldı alacak...

Fenerbahçe Yönetimi'nin, bu transfere büyük oranda sıcak baktığı kaydedildi. Fred, 5 Mart tarihinde 33 yaşına girecek. Sambacı, ailesiyle konuştuktan sonra kararını verecek. Oyuncu cephesinin de Palmeiras seçeneğine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Resmi görüşmeler sonrasında her şey netleşecek...

